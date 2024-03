Altro giro, altra corsa: a Salerno arriva un nuovo allenatore. Uno Iervolino in perfetto stile Zamparini, dopo aver esonerato Sousa, Inzaghi e Liverani, adesso ha deciso di affidare la guida tecnica della Salernitana a Stefano Colantuono. Questo il comunicato della società:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabio Liverani unitamente al suo staff. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.La Società comunica altresì di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Stefano Colantuono.Colantuono, che ha già guidato i granata nella stagione 2017/18 e in Serie A nella stagione 2021/22 vanta 243 panchine in massima serie e guiderà la squadra fino al termine della stagione.La Società, certa del massimo impegno e dedizione di mister Colantuono, legato da forte amore e rispetto verso Salerno e la Salernitana, intende rivolgere al tecnico l’augurio di buon lavoro per questo finale di stagione.

Dopo 29 giornate, la Salernitana è ultima nel campionato di Serie A con soli 14 punti (2 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte), a 9 punti di distacco dal Sassuolo, penultimo. Dopo la pausa per la nazionale, alla ripresa, la squadra di Colantuono dovrà affrontare in trasferta il Bologna, quarto in classifica.