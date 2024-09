Un testo a cuore aperto

Il cantautore Hazan pubblica il suo nuovo singolo “Lady Rose”, disponibile dal 20 settembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Si tratta di un brano scritto dopo una notte trascorsa sul divano a parlare con un’amica: il senso è racchiuso nel verso “Il veleno mio che sputo, è il veleno tuo che spurga”. Racconta le ultime cose che Hazan aveva da dire a quella persona, che è stata nella sua vita ma, adesso, non ne fa più parte; non è una canzone d’amore o di odio, ma solo un testo a cuore aperto.

Ascolta il brano

open.spotify.com

Storia dell’artista

Michele Hazan, in arte Hazan, è un rapper di Roma, nato nel 1996. Dalla periferia, esordisce nel rap nel 2020, pubblicando diversi singoli. Nel 2022 fa uscire il suo primo EP “Sono Qui”. Continuano poi le sue pubblicazioni e si esibisce nei primi contest e live: attualmente, si prepara al lancio del secondo EP, con l’uscita del singolo estratto Lady Rose. Colpisce per la tecnica di scrittura e gli argomenti scelti che tratta.

Instagram: https://www.instagram.com/hazan_msfts/

YouTube: youtube.com