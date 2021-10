di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo, Salerno

Dal 2013 sto pubblicando e lavorando sul rapporto esistente tra inquinanti e patologie umane, in particolare il cancro, le patologie tiroidee e alcune malformazioni .

Un invito per tutti a leggere, studiare e principalmente comprendere di cosa realmente si sta parlando, non ultimo... comprendiamo i famosi "livelli". In Italia diamo ascolto a chi non ha titoli e competenze per parlare.

Ho parlato e sono intervenuto sull'Ilva (www.pugliareporter.com/2019/02/24/puglia-medico-i-nostri-bambini-stanno-morendo...), su Terra dei fuochi, Sarroch, Augusta, Basilicata, Seveso... mi sono occupato di criticità aeroportuali intervenendo su Linate, Firenze, Salerno, Capodichino e Leonardo Da Vinci .

Terreni difficilissimi da percorrere... non riesco a quantizzare quanti interventi e scritti ho messo in giro parlando di ambiente, inquinanti, patologie e anche Covid.

Oggi anche L'Oms lancia il suo allarme in relazione al rapporto salute/inquinamento dell'aria che ogni anno uccide 7 milioni di persone.

Difficile collegare tutti i vari eventi e situazioni, resta la grande amarezza che tanti, troppi, tantissimi non ascoltano .

Molti sembrano sorridere e come nel caso ultimo dell'aeroporto Costa d'Amalfi sembrano "deridere la Scienza e chi la scrive".

Molti dovrebbero studiare e tanto.... a partire dai sindaci, per poi continuare a coloro che occupano poltrone nei consigli regionali, nel Parlamento italiano e in quello europeo.

Ho diretto e pubblicato due ricerche pilota negli Stati Uniti e abbiamo presentato al Congresso Sio a Roma le nostre esperienze.

Secondo l'organizzazione mondiale della sanità : “L’inquinamento atmosferico causa 7 milioni di morti premature ogni anno”. L’aria inquinata potrebbe anche aver contribuito ad aumentare il carico sanitario generato dal Covid.

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità, quest'oggi, ha pubblicato un aggiornamento delle Linee Guida globali sulla qualità dell'aria (AQG 2021). Il documento fornisce nuove evidenze sui rischi per la salute, in particolare sui rischi associati a livelli bassi di inquinamento atmosferico.



Le nuove linee guida sono state sottoscritte da oltre cento società medico-scientifiche di tutto il mondo, incluse una decina italiane, tra cui il progetto CCM RIAS – Rete Italiana Ambiente e Salute, che sostengono le indicazioni delle nuove AQG dell’OMS ed esortano le nazioni ad usarle come guida per l’attuazione di politiche ambiziose sulla qualità dell'aria per la riduzione delle emissioni in tutto il mondo a beneficio della salute delle popolazioni.



Nei 15 anni che separano il nuovo documento dall'edizione precedente, la qualità e quantità di studi che documentano l'influenza negativa dell'inquinamento atmosferico sulla salute sono molto aumentate.



Per questo motivo, e dopo una revisione sistematica delle prove accumulate, i valori AQG aggiornati sono inferiori a quelli raccomandati 15 anni fa. In particolare, la media annuale del particolato fine (PM2.5) passa da 10 a 5 µg/m3, quella del particolato inalabile (PM10) da 20 a 15 µg/m3, mentre per il biossido di azoto (NO2) scende drasticamente da 40 a 10 µg/m3, e per il monossido di carbonio (CO) viene suggerito il limite giornaliero di 4 µg/m3.

Dall'ultimo aggiornamento globale del 2005, c'è stato un netto aumento della qualità e della quantità di prove che mostrano come l'inquinamento atmosferico influenzi diversi aspetti della salute. Per questo motivo, e dopo una revisione sistematica delle prove accumulate, molti dei valori AQG aggiornati sono ora inferiori a 15 anni fa. Ora ci sono anche informazioni più chiare sulle fonti di emissioni e sul contributo degli inquinanti atmosferici al carico globale delle malattie.

Nel 2013, l'inquinamento dell'aria esterna e il particolato sono stati classificati come cancerogeni dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'OMS.



L'inquinamento atmosferico ha origine da numerose fonti di emissione, sia naturali che antropiche (derivanti dall'attività umana). Le principali fonti di inquinamento atmosferico antropogenico possono variare geograficamente, ma includono il settore energetico, il settore dei trasporti, la cucina e il riscaldamento domestici, le discariche, le attività industriali e l'agricoltura. Il processo di combustione è il maggior contributore all'inquinamento atmosferico, in particolare la combustione inefficiente di combustibili fossili e biomasse per generare energia.

Negli ambienti interni, sono importanti anche l'uso di combustibili solidi e cherosene in stufe di riscaldamento e cottura non ventilate, combustione del tabacco e combustione per altri scopi, come pratiche culturali o religiose.



Le stime dell'OMS mostrano che circa 7 milioni di morti premature, principalmente per malattie non trasmissibili, sono attribuibili agli effetti congiunti dell'inquinamento atmosferico ambientale e domestico. Le sole valutazioni globali dell'inquinamento atmosferico suggeriscono centinaia di milioni di anni sani di vita persi, con il maggior carico di malattie attribuibile osservato nei paesi a basso e medio reddito.



Sebbene la qualità dell'aria sia migliorata gradualmente nei paesi ad alto reddito, le concentrazioni di inquinanti superano ancora gli AQG dell'OMS del 2005 per diversi inquinanti in molte aree. Più del 90% della popolazione mondiale nel 2019 viveva in aree in cui le concentrazioni superavano le linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS del 2005 per l'esposizione a lungo termine al PM₂.₅.



La qualità dell'aria è generalmente peggiorata nella maggior parte dei paesi a basso e medio reddito, a causa dell'urbanizzazione su larga scala e dello sviluppo economico che si è ampiamente basato sulla combustione inefficiente di combustibili fossili, come il carbone, nonché sull'uso inefficiente di combustibili residenziali e industria. Tuttavia, le disparità nell'esposizione all'inquinamento atmosferico sono in aumento in tutto il mondo, in particolare perché i paesi a basso e medio reddito stanno sperimentando livelli crescenti di inquinamento atmosferico.

L'esposizione agli inquinanti atmosferici è fortemente dipendente dalle loro concentrazioni ambientali.

Ad esempio, le concentrazioni di PM₂.₅ nell'ambiente variano notevolmente tra e all'interno delle regioni del mondo. È importante sottolineare che oltre il 90% della popolazione mondiale nel 2019 viveva in aree in cui le concentrazioni superano il livello di AQG dell'OMS del 2005 di 10 µg/m³ - e con il livello di AQG del 2021 più basso ci sarà successivamente un aumento del carico sanitario attribuibile in tutti Paesi.



Qui è possibile scaricare il rapporto completo dell' OMS



