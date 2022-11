Entrate in vigore le nuove regole per il cambio della sim dei cellulari a seguito della delibera Agcom del luglio 2021.

Tra le novità principali, quella che prevede che l'operazione potrà essere effettuata solo dall'intestatario dell'utenza, con una duplice verifica dell'identità: una attraverso il documento e una tramite la comunicazione di un codice ricevuto via sms sul numero interessato e oggetto di cambio operatore.

La portabilità, pertanto, sarà consentita solo se si possiede una sim funzionante, con i gestori che sono tenuti a identificare il soggetto che richiede il cambio sia in caso di richiesta fisica (in negozio), che virtuale (via internet).

Agcom ha previsto l'entrata in vigore delle modifiche in due fasi.

Durante la prima, iniziata il 7 novembre, i gestori inizieranno ad acquisire le richieste di portabilità, sostituzione sim o subentro, nelle nuove modalità.

A partire dalla settimana successiva, gli operatori si scambieranno le richieste di portabilità secondo quanto previsto dalla nuova delibera.