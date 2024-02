Fabio Verdi non ha esitato a ringraziare i ragazzi della community di FLC, affermando che nonostante FLC è ormai destinato alla fine, i membri di esso non si separeranno. Ecco le sue parole:



"Innanzitutto ci tengo a ringraziare di cuore i ragazzi di FLC, di tutto, ma bisogna dire che non ci separeremo. Questo significa che continueremo a correre insieme in amichevoli e perché no, addirittura in altri simulatori di guida. Sono stati 4 anni lunghi ed intensi, insieme abbiamo dato vita ad un qualcosa di sensazionale e ne sono orgoglioso. Alcuni di noi chiaramente abbandoneranno Formula 1, ma non è il mio caso. Tuttavia voglio sperimentare nuovi simulatori e cambiare aria, ma chi come me, resterà legato a Formula 1, continuerà a divertirsi in gare amichevoli".