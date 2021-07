Si incrementa il numero di medaglia conquistate dall'Italia a Tokyo 2020.

Grazie all'impresa della judoka Maria Centracchio, che contro l’olandese Juul Franssen ha vinto il bronzo al golden score nella categoria -63 kg, è arrivato in doppia cifra lo score del medagliere azzurro alle olimpiadi in corso in Giappone.

In attesa dei risultati della scherma che oggi ha visto iniziare le gare a squadre, questo il riepilogo dei successi finora ottenuti dall'Italia a Tokyo:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale

ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg

BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea

BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg

BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg

BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana

ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl

ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet

ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale

BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg

BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre



Inoltre, è già da aggiungere all'elenco delle medaglie (anche se in questo caso solo virtuale) l'impresa dell'ormai quasi 33enne Federica Pellegrini che, qualificandosi alla finale dei 200 sl con il settimo tempo (1:56.44), è entrata nella storia diventando l'unica nuotatrice ad aver conquistato la finale nella stessa specialità in 5 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici.



Aggiornamento.

Dopo 25 anni, le ragazze della scherma tornano sul podio nella prova di spada a squadre e dopo la medaglia d'argento di Atlanta 1996, quest'oggi Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria, Alberta Santuiccio, in precedenza sconfitte dall'Estonia, si sono aggiudicate il bronzo battendo nella finale per il terzo posto la squadra cinese con un sudatissimo 23-21.





Crediti immagine: twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1419951277212012547