La Commissione di gara, ultimati i lavori, ha proceduto ad aggiudicare in via provvisoria, in attesa della verifica dei documenti, la gara relativa alla fornitura dei T.V.M. (Ticket Vending Machine), che verranno installati sul territorio comunale in sostituzione dei parcometri ed avranno funzioni tali da garantire più servizi al cittadino.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la società Park It s.r.l. di Perugia: l’apparecchiatura T.V.M. infatti permette l’acquisto non solo biglietti da utilizzare per la sosta a pagamento, ma anche dei ticket per il trasporto pubblico locale con i mezzi della Sais e, si sta valutando, quale terza opzione, anche l’acquisto del biglietto degli aliscafi per le isole Eolie tramite i mezzi della Liberty Lines.

L’accordo quadro, che il Comune sottoscriverà, prevede per il primo anno una spesa di circa 120 mila euro e l’installazione di tale apparecchiatura nei punti nevralgici del centro cittadino (via Crispi, via Umberto Primo, via Risorgimento, area portuale) e alla stazione ferroviaria per consentire soprattutto a chi arriva in treno di poter acquistare il biglietto per il bus e anche quello per imbarcarsi per le Eolie. I TVM saranno implementati nel biennio successivo con l’impiego di nuove risorse.

Niente raccolta differenziata porta a porta domani – mercoledì primo maggio, in cui secondo calendario è previsto il ritiro della carta. Saranno garantiti i servizi di spazzamento delle strade e lo svuotamento dei cestini. Il ritiro della frazione Carta dunque avverrà mercoledì 8 maggio.