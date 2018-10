WINTER SCHOOL, Machine and Deep Learning for neurological diseases

Il BioData Science Research Center della Fondazione Mondino di Pavia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia, promuove un corso di alta formazione dal titolo Machine and Deep Learning for Neurological Diseases.

Obiettivo del corso, che si terrà nell’Aula Berlucchi dell’Istituto dal 3 al 7 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 18.00, è presentare innovativi metodi e strumenti di analisi dei dati basati su tecniche di “machine learning” e “deep learning” per le neuroscienze.

Il corso è rivolto a studenti di Master, Dottorandi e ricercatori in ambito medico, matematico, statistico, fisico e informatico, oltre a figure senior con interessi nell’ambito delle neuroscienze e delle applicazioni di metodi di Machine Learning.

Alle sessioni teoriche si affiancheranno sessioni pratiche durante le quali i discenti potranno esercitarsi direttamente su case study e analisi dei dati.

Tutte le sessioni si svolgeranno in lingua inglese.

Iscrizioni entro il 20 novembre. I posti sono limitati a un numero massimo di 70 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni: www.mondino.it/international-winter-school.



Il corso è in fase di accreditamento in ambito ECM-CPD per le seguenti figure sanitarie professionali (fino a un massimo di 25): biologo; medico (neurologia, neurofisiopatologia, neuropsichiatria infantile, neuroradiologia, patologia clinica, epidemiologia); ortottista/assistente di oftalmologia; psicologo (psicologia/psicoterapia).

Per informazioni su crediti ECM-CPD: Ufficio Formazione Fondazione Mondino tel 0382-380.299; email: formazione.informazione@mondino.it, ecm@mondino.it | www.mondino.it | facebook @fondazionemondinopavia