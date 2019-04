Presentato lunedì in anteprima a Los Angeles, Avengers: Endgame sarà nei cinema da questa settimana

Lunedì sera, a Los Angeles, il nuovo capitolo della saga Avengers, Endgame, è stato proiettato in anteprima con gli immancabili entusiastici commenti via social che hanno anticipato le prime recensioni che saranno pubblicate nelle prossime ore.

Avengers: Endgame, diretto dai Russo Bros., Anthony e Joe, vede tra i principali interpreti Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Paul Rudd, Danai Gurira e Karen Gillan.

Endgame narra il seguito di quanto accaduto "lo scorso anno" in Infinity War, dove il cattivo Thanos (Josh Brolin) aveva distrutto metà della vita nell'universo ed avrà il compito non solo di concludere i racconti di 11 anni di programmazioni iniziate con il primo Iron Man, ma anche quello di gettare le basi per i nuovi film a venire, almeno finché il genere super eroi continuerà a promettere incassi da favola.









Infatti, Infinity War, in tutto il mondo, ha superato i 2 miliardi di dollari di incasso, e in Italia è stato il film più visto nella stagione 2017/2018 con oltre 2 milioni di spettatori.

Ecco perché l'interesse nella nuova pellicola è alto e perché, fin dal primo fine settimana, sono attesi numeri record, nonostante le 3 ore annunciate della sua durata, sempre un ostacolo per ottenere i massimi ricavi in fase di distribuzione con i produttori che spingono perché un film non duri più di 105 minuti.