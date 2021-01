L’Assessore Antonio Nicosia ha presentato la documentazione richiesta in merito alla progettualità “Sport nei Parchi”, prevista dal bando promosso da ANCI e dalla società “Sport e salute”.

Il progetto inviato, denominato “Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad Urban sport activity e week end”, prevede la messa a disposizione gratuita da parte dei Comuni interessati, di un’area verde all’interno d’un parco comunale della dimensione di circa 500 mq, per la creazione di un’isola di sport da destinare all’attività, che le associazioni sportive del territorio realizzeranno gratuitamente in favore di diverse fasce di età (bambini e ragazzi, donne, over 65).

Il contributo massimo, erogato da “Sport e Salute spa” per ciascuna area, è pari a 24.000 euro.

“Obiettivo di questa progettualità – spiega Nicosia – è promuovere sinergie di scopo tra i comuni e le Asd/Ssd, che vadano oltre il periodo di emergenza per l’utilizzo di aree verdi. Come Amministrazione ci siamo subito, non appena avuto notizia del bando e dopo un confronto anche col movimento “Sportivi Milazzesi”, si è proceduto all’inserimento nella piattaforma di quanto necessario. Ora attendiamo fiduciosi di poter effettuare un intervento, che ritengo sia molto importante per la nostra città”.