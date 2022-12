Il Senato degli Stati Uniti, mercoledì, ha approvato un disegno di legge per che vieta ai dipendenti federali di utilizzare l'app TikTok su dispositivi di proprietà del governo. Per entrare in vigore, la norma deve essere però prima approvata dalla Camera dei rappresentanti per poi passare al via libero definitivo che richiede l'approvazione del presidente Biden. La Camera dei rappresentanti dovrebbe esaminare il provvedimento prima della fine dell'attuale sessione del Congresso, prevista per la prossima settimana.

Ma su TikTok (e non solo) incombe anche il disegno di legge (bipartisan) del senatore repubblicano della Flordia Marco Rubio che, insieme ai colleghi Mike Gallagher (repubblicano, Wisconsin) e Raja Krishnamoorthi (democratica, Illinois) ha presentato un disegno di legge per vietare del tutto l'utilizzo di TikTok negli Stati Uniti, a causa del timore che l'app (sviluppata in Cina) possa essere utilizzata per spiare gli americani. Inoltre, lo stesso ddl vieta anche tutte le transazioni di qualsiasi società di social media all'interno o sotto l'influenza di Cina e Russia.

"È preoccupante - ha dichiarato un portavoce di TikTok - che alcuni membri del Congresso abbiano deciso di spingere per un divieto dettato da motivazioni politiche, che non farà nulla per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. TikTok è amato da milioni di americani che usano la piattaforma per imparare, far crescere le loro attività e connettersi con contenuti creativi che portano allegria. Continueremo a informare i membri del Congresso sui piani che sono stati sviluppati sotto la supervisione delle più importanti agenzie di sicurezza nazionale del nostro Paese - piani che siamo in procinto di implementare - per rendere ancora più sicura la nostra piattaforma".