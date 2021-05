Dopo il successo della prima edizione (oltre 2000 utenti connessi, 19 sessioni per un totale di oltre 30 ore di streaming con la partecipazione di 52 speaker), Innovability ripropone la IOTHINGS WEEK: decine di eventi in live streaming, con speaker nazionali ed internazionali, dedicati a chi sta progettando il futuro utilizzando tecnologie IoT, Edge, 5G, AR/VR, AI e Data Analytics.

Una serie di appuntamenti live dal 17 al 27 maggio per continuare a innovare il nostro sistema Paese che in questo momento critico ha bisogno più che mai dell’energia e della visione delle aziende, delle startup e dei professionisti digitali.

Il palinsesto della settimana sarà composto sia da eventi creati e prodotti da Innovability con il brand IOTHINGS, sia da eventi indipendenti realizzati da partner come associazioni, media e singole aziende. Innovability ha curato la disposizione degli eventi per evitare sovrapposizioni tematiche, in modo tale da valorizzare ogni singola iniziativa e promuoverla al meglio.

Oltre alle varie sessioni tematiche sono previste, in apertura e chiusura della settimana, due digital roundtable organizzate da Innovability, sul tema rispettivamente ripartenza e trasformazione digitale - con la presentazione dei nuovi IOTHINGS AWARDS - e i trend tecnologici visti dalle aziende utente. Prosegue la collaborazione con il contest internazionale INNOVATION WORLD CUP® SERIES mentre per i temi ICT “caldi” ci saranno sessioni dedicate a Smart Factory e Digital Twin, architetture EDGE, Cybersecurity IoT, Data Analytics, Embedded Tech e IoT .

Da non perdere i workshop “IIOT Plug & Play” e “5G Solutions” così come una prestigiosa sessione è realizzata in collaborazione con Assoesco, “ESCo TECH Forum”,per il tema Internet of Energy.

Tra le novità di quest'anno, le sessioni organizzate in collaborazione con LE2C- Lombardy Energy Cleantech Cluster, dedicate al Packaging intelligente e al Green building, e quella organizzata in collaborazione con VR/AR Association, dedicata ai casi d’uso di Augmented e Virtual Reality nelle applicazioni IoT.

Infine, debutta ad IOTHINGS il tema Internet of Blue, con tecnologie e soluzioni per la gestione smart di due risorse fondamentali: aria e acqua.

“Nata lo scorso anno in emergenza, a causa della cancellazione del nostro evento in presenza IOTHINGS Milan, IOTHINGS Week ha riscosso grande successo e continuerà ad essere proposta nel nostro calendario annuale anche quando ritorneremo in presenza. Molti sono i vantaggi e le opportunità di questo format on-line che estende il “reach” e la “lead generation”, specie se affiancato ad eventi in presenza. Stiamo già lavorando alla week “phygital” del 2022.” - ha dichiarato Gianluigi Ferri, CEO Innovability e Organizzatore della IOTHINGS WEEK.

Appuntamento quindi dal 17 al 27 maggio 2021.

Informazioni su INNOVABILITY

Innovability ha creato nel 2002 “M2M Forum”, il primo evento annuale a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine, poi evolutosi in “IOTHINGS” in questi anni ha sviluppato una profonda e continua conoscenza del mercato IoT, sia a livello italiano e sia a livello internazionale, tale da offrire alle aziende anche servizi di marketing, di comunicazione, di ricerca e di consulenza attraverso il proprio ampio e strutturato database e grazie alla collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.



