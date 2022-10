In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2022/2023 scopriamo come cambiano le previsioni rispetto a quelle di aprile e quali sono i film che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar per la categoria Best Picture. Occhio alla lista!

Su tutti spicca al momento il vincitore del prestigioso People’s Choice Award all’ultimo Toronto International Film Festival, The Fabelmans di Steven Spielberg, che al momento si attesta come il principale front-runner della prossima Awards Season.

Quanto alla campagne degli Oscar troviamo in testa con 4 film in lizza A24 (Everything Everywhere all at once, The Whale, Close, The Inspection), con 3 film Netflix (Glass Onion, Bardo, All Quiet on the Western Front). Seguono con 2 Searchlight Pictures (Gli spiriti dell’isola, Empire of light), Universal Pictures (The Fabelmans, She Said), Focus Feature (Armageddon Time, TAR), Paramount Pictures (Top Gun: Maverick, Babylon) e United Artists (Women Talking, Till).