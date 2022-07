Al River Garden di Soncino (CR), a bordo piscina, ogni mercoledì l'atmosfera rilassa. Anche mercoledì 20 luglio torna Musica. Il mercoledì sera in questo spazio è un party con orari decisamente easy, dalle 19:30 alle 00:30. In console si alternano professionisti come Medeghini, Steven Nicola, e Dader. E c'è soprattutto la voglia di stare con gli amici, dall'ora dell'aperitivo a tarda sera... ma non poi così tarda, così il venerdì si può vivere fin dal mattino.

Il divertimento continua anche venerdì 22 luglio, con il party From Dinner to the Moon. Questa settimana il dinner show diventa elettrizzante con le performance degli artisti di Circo Nero Italia. I performer di Circo Nero Italia sono professionisti dello show che strappano ore al sonno, al lavoro, agli affetti per rendere perfetto un numero, per realizzare un nuovo costume, per mettere a punto un nuovo effetto speciale da utilizzare. Ci mettono, di notte, durante gli show e pure di giorno, mentre si preparano, sacrificio e passione. Lo scopo è riuscire a trasmettere un'emozione, l'illusione dell'immaginazione che diventa realtà.

E che succede sabato 23 luglio al River Garden di Soncino (CR)? In console come guest arriva Stefano Pain (nella foto). Originario di Alessandria, è attivo come dj in ambito nightlife & dintorni sin dall'età di 15 anni... ma questo succede a tanti. A pochi colleghi invece capita di scrivere e far uscire dischi come "Quake", pubblicata Revealed, l'etichetta di Hardwell, già dj numero uno al mondo per Dj Mag. La traccia è stata inclusa nella colonna sonora nel recente Dom Hemingway, film hollywoodiano di Richard Shepard con Jude Law, più volte candidato all'oscar. E non è tutto la sua "RAM TAM TAM (Pilot 6 – Armada) è stato scelta dagli Swedish House Mafia per i loro set per diversi mesi ed è presente nel film-documentario "Leave The World Behind".

Domenica 24 luglio invece ecco Apelungo @ River Garden - Soncino (CR). Da sempre Apelungo cerca nuove esclusive location. Lo scopo di questo evento è trovare nuovi tramonti e abbinarli alla passione di chi frequenta questo party, ovvero quella per aperitivi lunghi, praticamente infiniti. Un party così non poteva che approdare al River Garden di Soncino (CR). Succede, dalle 18 a mezzanotte, domenica 24 luglio. L'ingresso costa 15€ e comprende consumazione e buffet.

In generale, ogni settimana d'estate, la formula di River Garden a Soncino (CR) è decisamente easy: è possibile prenotare, anche tramite la app Clubbing, ma l'accesso è sempre possibile anche durante le serate.



