Il Generale Graziano dal Libano: "I nostri militari sono i migliori soldati al mondo"

«Le donne e gli uomini italiani, i nostri militari, sono tra i migliori soldati al mondo ed hanno la capacità di interpretare il ruolo di soldati della pace, soldati della sicurezza in un modo impeccabile perchè sanno, se necessario, impugnare le armi ma sempre per la difesa dei deboli e sempre dando protezione e sicurezza a chi ne ha bisogno.»

Queste le parole di elogio del Generale Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, alla cerimonia del Cambio al Comando della Missione UNIFIL in Libano. Adesso sarà un Generale italiano ad essere il Force Commander e capo missione: il Generale di Divisione Stefano del Col.

Il Capo di Stato di Maggiore della Difesa, assieme al Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, ha salutato il personale italiano della missione UNIFIL in Libano.

«UNIFIL - ha affermato il Generale Graziano nel suo discorso ai militari italiani - sta svolgendo il suo delicato compito con equidistanze e con fermezza. Sicuramente un ruolo fondamentale è giocato dalle Foze Armate Libanesi LAF che come dice la 1701, sono i veri protagonisti nel mantenimento della stabilità dell'area.

Il compito di UNIFIL è quello di supportare le LAF nel creare un ambiente sicuro ed in questi contenuti le Forze Armate Italiane forniscono un apporto decisivo anche attraverso l'addestramento che assicurano alle forze locali attraverso la missione bilaterale MIBIL. Siate orgogliosi di ciò che siete e di ciò che fate come io da Comandante sono orgoglioso di voi», ha poi aggiunto il Generale Graziano rivolgendosi ai militari italiani.

Il Generale ha inoltre voluto sottolineare come «questa è un'area del mondo che è sempre sotto l'attenzione internazionale ed è un luogo in cui s'incrociano molte tensioni, quindi il ruolo di UNIFIL ed in particolare dell'Italia, è fondamentale per continuare a garantire la cessazione delle ostilità fra le parti.»

Cessazione delle ostilità che viene assicurata dal lavoro e dall'impegno quotidiano dei militari italiani in missione nella terra dei cedri.



Con il contributo di lasottilelinearossa.over-blog.it