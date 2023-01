Progressivamente, il governo Meloni sta oscurando i dati sull'andamento della pandemia. Da giornaliero, l'andamento del contagio - anche per chi fa ricerca - è divenuto settimanale.

Questa settimana, rispetto al passato - e chissà che non sia una nuova regola - l'ISS non ha diffuso il consueto comunicato riepilogativo con i dati dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, e i tassi di occupazione sia in terapia intensiva che nelle aree mediche.

Gli unici dati riepilogativi pubblicati dal ministero della Salute, relativi al periodo dal 6 al 12 gennaio, forniscono il tasso di positività basato sui tamponi effettuati... non certo un dato significativo di questi tempi.

Comunque, il dato di positività è adesso intorno all'11% rispetto al 15,9% della settimana precedente, 576 i decessi rispetto ai 775 registrati dal 30 dicembre al 5 gennaio, mentre i nuovi casi sono stati 84.076 rispetto ai precedenti 135.990.