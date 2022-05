Non cambia nulla in testa alla Serie A a tre giornate dalla fine del campionato, è sempre di due punti il distacco dell'Inter dal Milan che dopo la 35ª giornata guida la classifica con 77 punti.

Alle 15 i rossoneri hanno battuto la Fiorentina per 1-0 con una rete di Leao all'82', servito da un ottimo assist di... Terracciano! È infatti iol portiere della Fiorentina a sbagliare il rinvio regalando palla al peggiore possibile (per la Viola) degli avversari. Dopo aver sbagliato una precedente occasione, l'esterno d'attacco del Milan stavolta non delude e regala una vittoria ormai insperata, visto che la Fiorentina aveva fino a quel momento tenuto il campo alla pari con l'avversario, nonostante giocasse in trasferta. Oltretutto la rete è arrivata dopo la grande palla gol sventata da Maignan sullo 0-0, quando si è superato nel respingere un colpo di testa ravvicinato di Cabral. Occasioni per entrambe le squadre anche nel primo tempo.

Alle 18, l'Inter ha affrontato l'Udinese alla Dacia Arena, risolvendo la sfida con due gol messi a segno nei primi 45 minuti. Al 12' è stato Perisic, ancora una vola il migliore in campo, a ribadire in rete, di testa, su azione di calcio d'angolo, mentre il raddoppio è arrivato con Lautaro Martinez al 39' che ha trasformato un rigore per un fallo in area subito da Dzeko.

L'Udinese si è vista nel secondo tempo, dove al 72' ha ottenuto il gol del definitivo 2-1 con Pussetto, sugli sviluppi di un calcio di punzione di Deolofeu, respinto miracolosamente da Handanovic. Nessun pericolo per i nerazzurri nel forcing finale dei friulani.

Nel prossimo turno, l'Inter riceverà in casa l'Empoli, mentre il Milan giocherà in trasferta contro il Verona.