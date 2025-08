Leicestershire, bambini avvelenati in una colonia estiva: arrestato un 76enne.

Stathern (Leicestershire), Regno Unito – Una tranquilla colonia estiva si è trasformata in teatro di paura e sgomento quando otto bambini tra gli 8 e gli 11 anni, insieme a un adulto, sono stati ricoverati d’urgenza in ospedale a seguito di un sospetto avvelenamento. La polizia ha arrestato un uomo di 76 anni, accusato di aver distribuito dolci mescolati a sedativi.

Il sospettato, identificato come John Ruben, residente nei pressi di Nottingham, è stato fermato lunedì sera in un pub della zona e condotto in custodia. Sabato ha fatto una breve apparizione al tribunale di Leicester, dove si è limitato a confermare la propria identità. È attualmente detenuto in attesa della prossima udienza, fissata per il 29 agosto.

Secondo quanto riferito dalla polizia, i fatti si sarebbero verificati tra il 25 e il 29 luglio, durante un campo estivo per bambini. I primi segnali d’allarme sono arrivati domenica, quando alcuni partecipanti hanno mostrato sintomi sospetti. Otto minori e un adulto sono stati trasportati in ospedale "per precauzione", ma per fortuna nessuno ha riportato conseguenze gravi: tutti sono stati dimessi nelle ore successive.

La Procura ha formalizzato accuse pesanti nei confronti dell’uomo, parlando esplicitamente di atti di crudeltà contro minori. Le indagini proseguono per chiarire il movente e la dinamica dell’episodio, ma la gravità dei sospetti lascia poco spazio all'equivoco: Ruben avrebbe deliberatamente somministrato ai bambini delle caramelle alterate con sostanze sedative.

La vicenda ha scioccato l’intera comunità di Stathern e sollevato preoccupazioni sul livello di sicurezza nei campi estivi. Genitori e organizzatori si sono detti sollevati per l’assenza di conseguenze fisiche durature, ma il trauma emotivo resta.

Le autorità locali stanno collaborando con i servizi sociali per offrire supporto psicologico alle famiglie coinvolte. Nel frattempo, Ruben rimane sotto custodia, con l’intera comunità in attesa di risposte più chiare su quanto accaduto.



Fonte: AGI