Dopo la preghiera dell'Angelus di domenica 24 gennaio, papa Francesco ha fatto sapere che

"lo scorso 20 gennaio, a pochi metri da Piazza San Pietro, è stato trovato morto a causa del freddo un senzatetto nigeriano di 46 anni, di nome Edwin. La sua vicenda si aggiunte a quella di tanti altri senzatetto recentemente deceduti a Roma nelle stesse drammatiche circostanze. Preghiamo per Edwin.

Ci sia di monito quanto detto da San Gregorio Magno, che, dinanzi alla morte per freddo di un mendicante, affermò che quel giorno non si sarebbero celebrate Messe perché era come il Venerdì santo.

Pensiamo a Edwin. Pensiamo a cosa ha sentito quest’uomo, 46 anni, nel freddo, ignorato da tutti, abbandonato, anche da noi. Preghiamo per lui".

Non si è fatto abbastanza, né per lui, né per altri nelle sue stesse condizioni.



Mentre la guida spirituale dei cattolici dice di preoccuparsi per gli ultimi, anche se sono immigrati, anche se non hanno dei documenti, un politico che dice di rappresentare i cattolici italiani, giornalmente incita all'odio razziale nei confronti di altri come Edwin... anche se si trovano in mezzo al mare.

L'immagine sopra riportata è l'ultimo appello all'odio del sovran-suprematista, l'ultra-cattolico o ultrà cattolico, Matteo Salvini.

"374 clandestini caricati da Ocean Viking".

Prima di tutto il termine cladestini è un assurdo di fatto e di diritto, non solo perché il signor Salvini non conosce chi siano quelle persone, non conosce se siano o meno dei rifugiati e se abbiano o meno dei documenti, ma, anche volendo interpretare il significato che lui e i suoi simili danno a quel termine, dovrebbe prima attendere che entrino nel nostro Paese.

C'è poi l'altro termine, caricati, da lui usato. Caricare e scaricare sono spesso, se non sempre, usati da Salvini per descrivere operazioni di salvataggio e di sbarco di cui sono protagonisti i migranti, persone... non merci. Eppure, consapevolmente e ripetutamente, Salvini - o chi per lui - usa tale termine proprio per denigrare quelle persone in modo che si pensi a loro come merci.

Normale? No, non è normale.

Pensate alla cretineria dei social, capaci di bloccare un account per un disegno di un semicerchio con all'interno un puntino che identificano come seno femminile e pertanto immagine pornografica, mentre da anni promuovono l'odio razziale con immagini come quella riportata in alto su cui poi dei disgraziati vomitano a loro volta il loro odio attraverso commenti assurdi e privi di senso.

Ma non è finita qui. A mettere la ciliegina sulla torta ci pensano poi giornalisti e politici che si dicono convinti che gente del calibro di Salvini e Meloni non siano da considerare anti-democratici. Sono gli stessi giornalisti e politici che poi ci spiegano quanto siano importanti le parole del Papa!



A proposito, i 374 sopravvissuti a bordo di Ocean Viking, tra cui 21 neonati, 35 bambini, 131 minori non accompagnati e 2 donne incinte, saranno sbarcati (non scaricati) lunedì nel porto sicuro di Augusta, in Sicilia.