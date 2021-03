Anche se i locali in cui ballare e pure quelli in cui ritrovarsi in Italia e non solo sono chiusi, non è affatto detto che sia impossibile ascoltare e ballare. In sicurezza a casa propria o magari in un parco vicino a casa facendo attività motoria (legalmente quindi!).

Ed è decisamente meglio farlo con un bel po' di musica prodotta in Italia. Tra i brani più scatenati di questo periodo c'è senz'altro "I Believe", nuovo singolo dei misteriosi VOODOO, progetto musicale pubblicato da Jackpot Records, la label di Sandro Bani e Davide Svezza. Tutta l'intervista e anche una bella playlist dei VOODOO da godersi un drink in mano è disponibile qui: bit.ly/VOODOOspettakolo.

Da dove partite quando create un nuovo brano? Crediamo che l'ispirazione arrivi da un mix di energie, esperienza e know-how", spiegano i VOODOO. "Il nostro progetto nasce per esser rappresentato da una sola persona ma concretamente le idee arrivano da "più teste" e di conseguenza siamo sempre operativi con test, idee e ricerca di suoni all'avanguardia ed unici.

Come definireste il vostro sound?Un incontro tra techno "da festival" (se così si può chiamare) e sonorità tech-house più vicine al mondo del "clubbing Ibizenco". In un mondo saturo di sonorità simili se non uguali con VOODOO crediamo di aver trovato una formula originale.

E "I Believe", com'è nata? Senz'altro spinge davvero forte su ritmo ed energia...Trovare il sound giusto è difficile quanto trovare il "sample vocale" adeguato, quello che si inserisce in maniera perfetta in un brano e in un groove. La melodia, in ambito dance, deve anche essere facile da ricordare. Abbiamo testato "I Believe" in una delle nostre demo ed è stato chiaro fin da subito che la strada da intraprendere era quella giusta.

Ma cosa c'è al centro della mission di VOODOO? Diffondere un stile tech-house e techno entusiasmante, pieno di energia a un pubblico globale. Il progetto discografico nasce in studio ma è già noto in Club e radio internazionali, grazie anche a innumerevoli bootleg e remix suonati da dj di fama mondiale. Il calendario di release è fitto, vere e proprie "dance-floors ammo", tech-house e techno all'avanguardia per conquistare i clubber più esigenti. Le abilità di VOODOO on stage hanno assicurato DJset e showcase in tutto il mondo: Bangkok, Milano, Giacarta, Melbourne, Zagabria, Roma, Amburgo, Zrce, e Kotor sono solo alcune location che meritano di esser menzionate.



