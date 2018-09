PADRE di Giada Colagrande in anteprima per Milano l'11 settembre al Cinema Spazio Oberdan

Martedì 11 settembre alle ore 21 presso il Cinema Spazio Oberdan, Fondazione Cineteca Italiana presenta, in anteprima per Milano, PADRE di Giada Colagrande, un film che racconta il viaggio interiore di una donna per elaborare il lutto della perdita del padre.

Dopo la morte del padre, raffinato e celebre compositore, Giulia ne avverte ancora la presenza nell'abitazione in cui vivevano. Ogni tanto si sente il suono del pianoforte e il ritrovamento di alcune lettere rafforza in lei la convinzione che non tutto si chiude con la morte del corpo, ed il contatto con chi ci è caro può continuare.







Il film di Giada Colagrande - il sesto per la regista - che prende spunto dalla propria esperienza personale, è anche un percorso di riflessione sull'arte come veicolo privilegiato per condurre un’anima verso una dimensione altra da sé e sul valore di un misticismo non legato a nessuna religione ma che rimanda al mistero della vita.

Il film è da considerarsi anche un'opera sperimentale mescolando videoarte e musica con il supporto di Willem Dafoe, Franco Battiato e Marina Abramovic, oltre alla presenza della stessa Colagrande.

All'anteprima saranno presenti Giada Colagrande e Willem Dafoe.