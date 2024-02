Altro sangue per le strade della Sicilia. nella serata di ieri, una donna di 69 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada in via del Mare, a Carlentini, nel Siracusano.

Subito dopo l'impatto con un auto, che andava nettamente ad alta velocità, l'autista si è fermato e ha chiamato immediati soccorsi. Nel posto sono sopraggiunti i paramedici e le forze dell'ordine.

Al momento dei soccorsi, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.