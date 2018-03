Giovedì 8 marzo, nella Basilica di Santa Croce, il funerale di Davide Astori

Oltre 10mila le persone in piazza Santa Croce a sventolare sciarpe viola per l'ultimo saluto a Davide Astori. Quasi 2mila quelle davanti allo stadio che hanno atteso il passaggio del feretro, dove ha fatto una breve sosta prima di proseguire verso Santa Croce.

La Basilica fiorentina non poteva accogliere tutta quella gente, che ha assistito alla celebrazione tramite gli altoparlanti allestiti in piazza. All'interno, invece, hanno preso posto, oltre ai familiari, alla proprietà, ai dirigenti e ai calciatori della Fiorentina, molti rappresentanti delle squadre italiane con altri delle istituzioni locali.

Tra gli intervenuti, oltre a molti ex compagni di squadra, vi erano pure gli "odiati" juventini tra cui Allegri, Barzagli, Chiellini e Buffon - reduci dalla vittoria ottenuta mercoledì contro il Tottenham - questa volta sinceramente applauditi da tutti i presenti.









Così, durante la cerimonia, lo ha ricordato Milan Badelj a nome di tutta la squadra: «Caro Davide prendo io la parola a nome di tutti i nostri compagni e ti prometto che sarò breve come piaceva a te.

Tutte le persone che sono qui hanno dimostrato l’affetto per te. Davide tu non sei come tutti gli altri. Ci hai sempre parlato con il cuore, tenendoci uniti. Hai il dono di avere la lingua universale del cuore. Tuo papà e tua mamma non hanno sbagliato nulla con te. Sei ogni compagno di squadra che ognuno può sognare di avere.

Come possiamo dimenticare le tue risate. Tu designer di fama mondiale, calciatore nel tempo libero. Il nostro pensiero oggi va a tutta la tua famiglia. Il compito di tutti sarà raccontare a tua figlia che uomo eri. Al mattino quando arrivavi nella stanza della fisioterapia, eri quello che accendeva la luce. Tu sei questo per tutti noi. Luce. Grazie Davide.»

Dopo la conclusione della cerimonia, la salma di Davide Astori proseguirà nella natia San Pellegrino Terme dove, nella Chiesa Parrocchiale, si terrà in serata un momento di preghiera. Venerdì, alle ore 10, si terrà il corteo funebre dalla Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino Terme al locale cimitero, dove la salma sarà tumulata.