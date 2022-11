Flower Peace" è il nuovo singolo di FlowerPeace & Dj Claudio Ciccone Bros. un genere di musica Melodic House, TechHouse, Progressive House.

Uscirà il 1 dicembre su tutti i Digital store.

Il progetto FlowerPeace nasce nel 1998 come suggerimento da parte di un lama tibetano e si forma nella scena clubs e raves Milanese (cambiamento avvenuto dopo lo scioglimento della band di rock punk formatasi a Napoli nel 1992 che aveva accumulato centinaia di concerti live in giro per l'Italia).

FlowerPeace tra il 2000-2012 suoneranno a Londra i loro Live Set e Dj Set nei Raves ,Clubs,Cocktail Bar della capitale inglese .

FlowerPeace sono cresciuti tra l'area di Poggioreale & l'area di Scampia-Secondigliano la 167 di Napoli, hanno vissuto nel Quartiere Isola di Milano e poi nel quartiere Islington Ec1 di London.

Questa nuova traccia "Flower Peace" vuole essere anche un messaggio filosofico e sociale alla nostra società ed alla guerra

"Siamo per la libertà, l'arte e l'amore contro ogni forma di violenza".

"La musica,il testo, sono la nostra risposta ,sono la nostra proposta".

La traccia è cantata in italiano.



Voce : Nunzio Ciccone

Dj/Producer : DjClaudioCicconeBros

Mastering : Slow Wave Sleep (Emilio Larocca)