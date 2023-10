Il giorno 11 Novembre 2023 sarà una giornata all'insegna della psicologia, e più nello specifico dedicata all'approfondimento del delicato tema dell’infedeltà, che sarà affrontato durante il FESTIVAL DELLA COPPIA, che vedrà il suo gran finale a Teramo con il seminario "Dopo l’infedeltà: riscoperta dei bisogni, desideri e limiti personali".

Questo incontro si concentrerà sul periodo successivo all’infedeltà: un momento per riflettere sulla propria identità e sulle proprie esigenze, per cercare di ricostruire un equilibrio nella relazione o per la ripartenza di una nuova vita.

A fare da relatori per questo festival di caratura nazionale saranno gli psicologi Eugenio Flajani Galli, Walter La Gatta e Cinzia Artioli, tra i massimi esperti di psicologia della coppia. L'evento si svolgerà presso l'hotel Sporting (sala Miami) a partire dalle 21.