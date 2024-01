Ennesimo incidente mortale lungo le strade siciliane. Un morto ed un ferito è il bilancio dello scontro tra due moto, avvenuto nella giornata di ieri nel Siracusano sulla strada per Palazzolo Acreide.

A perdere la vita Salvatore Emanuele (nella foto), 35 anni di Solarino. L'uomo percorreva la Statale 124 in sella alla sua moto, mentre era intento però a svoltare a destra è stato preso in pieno da un’altra moto, che procedeva nella sua stessa direzione. Per il 35enne non c'è stato nulla da fare è morto sul colpo.

Nello scontro il conducente della secondo moto coinvolta è rimasto ferito. Il centauro di Floridia, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Solarino che ha, come sempre avviene nei casi di incidenti mortali, sequestro i mezzi.