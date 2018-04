Chi succederà a Connettiv024grammi?

Chiuso il bando testinscena 2018

LUGANO. Il 30 marzo si sono ufficialmente chiuse le iscrizioni alla seconda edizione del bando di concorso testinscena 2018, ideato e promosso dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro. Il bando, che ha luogo ogni anno, è dedicato alle compagnie svizzere emergenti e/o indipendenti senza limiti di età e alle compagnie lombarde i cui attori in scena non abbiano superato i 35 anni.

A questa edizione hanno partecipato 48 giovani compagnie di cui 8 provenienti dalla Svizzera italiana e 40 dalla Lombardia. Il dato più significativo è sicuramente il fatto che abbiano partecipato 8 compagnie ticinesi, rispetto alle sole 2 che si erano iscritte a testinscena 2017: questo è senza dubbio dovuto al fatto che la Fondazione ha lavorato bene sul territorio per coinvolgere le compagnie e che il suo operato inizia ad essere riconosciuto tra gli operatori del settore.

I progetti ammessi alla selezione finale saranno ora valutati da un’apposita commissione. I 5 migliori lavori, tra i quali verrà scelto il vincitore e successorre della compagnia milanese Connettiv024grammi che ha vinto l’edizione 2017 di testinscena, saranno sottoposti ad una Giuria di esperti presieduta da Carmelo Rifici, direttore artistico di LuganoInScena e direttore della Scuola del Piccolo Teatro di Milano.

La premiazione di testinscena 2018 si terrà al LAC Lugano Arte e Cultura, nella Sala Refettorio il 29 maggio prossimo.

Maggiori informazioni: fondazioneteatro.ch - facebook.com/fondazioneteatro