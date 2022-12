Grande successo alla Galleria Patrizia Anastasi Arte di viale Giuseppe Mazzini 1 per Pop da Sogno, un grande evento artistico-glamour che si è tenuto il 24 novembre.

Tantissimi gli ospiti che sono passati per ammirare le opere d’arte.

Tra gli ospiti del vernissage organizzato da Patrizia Anastasi con la press agent Chiara Giuria Cortese : Ania Pieroni, Nathalie Caldonazzo, Edoardo Costa, Giò Di Sarno, Gioia Scola, il magistrato Daniela Melchiorre ex sottosegretario alla Giustizia, Mino Magli, Her, Alessandro Graziano, Marcella Mitaritonna, Monica Ciccolini, Adriano Eramo - strategie tecnologiche Rai - Antonio Fugazzotto - regista e autore televisivo Rai, Angelica Loredana Anton e Roberto Valle.

Gli artisti che esponevano erano:



• Euplemio Macrì

I colori ‘caldi’ della pittura di Euplemio Macrì sono inconfondibili, uno stile definito anche onirico-poetico. Usa acrilici con materie, inchiostri, grafiche, immaginari fotografici e tele modulari interdipendenti. Viene definito un artista eclettico, versatile ed eterogeneo.



• Francesco Patanè

“Imperfection is beauty” è il motto che guida l'artista nella sua produzione artistica, conducendolo ad utilizzare i materiali e tecniche non tradizionali. L'emozione ed il coinvolgimento dello spettatore sono sempre i suoi obiettivi principali.



• Alessio Costantini

Muovendosi in una ricerca fatta di metamorfosi, racchiude la duplicità del viaggio fisico e quello mentale, associandoli. Il colore rimane sempre il vero protagonista delle sue opere: è, non a caso, influenzato dall’astrattismo e dall’action painting.



• Maura Bruno

Nelle sue opere rappresenta i fiori; fiori, che oltre per i colori, sono terapeutici nella loro più intima natura. Ogni colore utilizzato è legato alle emozioni e, a sua volta, le genera. Combinare i colori permette all’osservatore di riequilibrare e stimolare il proprio stato d'animo.



• Mitzi Simonetti

Artista che con il suo lavoro va alla ricerca di una crescita interiore, privilegia un collegamento e una fluidità tra corpo-mente-anima. Sceglie la donna come soggetto per eccellenza nella sua matura femminilità e ne ritrae l'essenza. Attraverso le sue opere si ha un ritorno al disegno e alla grande eleganza.



Presente anche un opera di Stefano Mezzaroma.



La collettiva è stata impreziosita da diverse eccellenze che hanno reso unica nel suo genere questa serata a partire da Romabestplace (www.romabestplace.com), il magazine cult della Capitale che si occupa di lifestyle, arte contemporanea, design e molto altro. La rivista capitolina del lusso per eccellenza.

In questo meraviglioso viaggio di Pop da sogno, non è mancato un ottimo cocktail. Per questo l’aperitivo è stato affidato alla celeberrima Azienda Molinari (Instagram @molinarisambuca_it) che ci ha portato a scoprire dei gusti nuovi e raffinati, unici e inconfondibili.

A questo evento anche il celebre tatuatore Vittorio Viola TATTOO STUDIO (Instagram @gsmtattooer) che ha tatuato alcuni ospiti della serata.