E' arrivato il weekend della Notte Rosa, che inizia venerdì 5 luglio a Milano Marittima (Ravenna) senz'altro al celeberrimo Papeete Beach. Lo scatenato beach party, come sempre ad ingresso libero, raddoppia. Dapprima l'evento Sun and Fun, dalle 16 alle 21, poi dalle 22:30 alle 3:30 ecco l'evento We are The Pink, noi siamo il rosa. Il protagonista musicale on the beach qui è Damante (nella foto), ovviamente con un team di artisti di qualità assoluta, come sempre capita al Papeete Beach.



Notissimo oltre che per i suoi dj set anche per le sue apparizioni in tv e non solo (Tronista ad Uomini e Donne, ha tra gli altri partecipato come 'tentatore' a Temptation Island, etc) è uno dei più richiesti dj italiani. Perché Andrea Damante, al mixer solo Damante, non è solo un personaggio mediatico. Da tempo infatti è dj guest nei locali di tutta Italia e pure ormai in mezzo mondo. E’, oggi, ad esempio resident allo Zouk di Las Vegas. E prima, a lungo si è esibito come resident al Club Berfi's di Verona. Da tempo inoltre produce musica, brani dance di sicuro successo come "Follow My Pamp", ascoltata solo su Spotify oltre 11 milioni di volte. Ogni mese la sua musica proprio su Spotify viene ascoltata da quasi 200.000 persone. Il suo ultimo singolo, mentre scriviamo è "Turn Me On", in collaborazione con Gabry Ponte. E' una traccia decisamente coinvolgente. Nato a Gela il 9/3/1990, Damante è cresciuto a Verona. Vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo.



E che succede sabato 6 luglio a Villapapeete, il giardino musicale notturno di Milano Marittima? La festa è Moulin Rose, ovvero una citazione del mitico locale parigino Moulin Rouge, ma in Rosa, ovviamente per la Notte Rosa-



In main room al mixer si alternano Andrea Guidi e Bollo e pure Samuele Sartini, top dj italiano conosciuto a livello internazionale. Il suo successo assoluto inizia con perle pop-house "Love U Seek" e "Back Again" interpretate da Amanda Wilson, la sua ascesa nel mercato non segna battute d'arresto. Proprio dalla fusione della voce di "Love U Seek" con la progressive track "Bromance" dello svedese Tim Berg aka Avicii nasce "Seek Bromance", un fenomeno planetario da oltre 60 milioni di visualizzazioni su YouTube edito su Ministry Of Sound, Armada e Kontor e celebrato in tutto il mondo con un doppio disco di platino e numerosi dischi d'oro; scelta dal Premio Oscar Clint Eastwood come una delle colonne sonore del suo film "The 15:17 To Paris".



Sempre in main room a Villapapeete sabato 6 luglio, gli MC al microfono sono invece Alo e Chiara Giorgianni. Gli show sono come sempre a cura di Moreno Utopia Show Art, mentre i dj che animano lo scatenato dinner show di Villapapeete sono Marco Emme e Dj Payano, con l'aiuto dei vocalist Maicolo Bassi e Vince. Infine in Pool Athmosphere si alternano Mitch B. e NOMADUNE.



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul



Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ad ogni dettaglio della sua proposta.



