Che succede per Halloween 2022, il 31 ottobre, al Fam di Desenzano (BS), hot spot aperto tutto l'anno in cui vivere la magia del Garda dall'ora del brunch a sera e nel weekend fino a notte inoltrata? Lunedì 31 ottobre il sound è quello di Steve Pontello, professionista del mixer capace di proporre sonorità diverse e coinvolgere ogni tipo di pubblico, soprattutto quello che ad Halloween ha voglia di arrivare in maschera… I

ll tema del party è pauroso: "Are you afraid of the dark?", ovvero, in italiano, hai paura del buio? Per chi vuole cenare al Fam è fortemente consigliata la prenotazione. Chi invece vuol partecipare al party può arrivare dalle 21 in poi e godersi, oltre alla musica e all'atmosfera, anche i cocktail e la ricchissima cantina del Fam.

Cosa si mangia e cosa si beve al Fam - Desenzano (BS)?

Lounge e cocktail bar all'altezza della aspettative dei più esperti, meeting point, beach club e ovviamente ristorante aperto a pranzo e a cena, Fam - Desenzano (BS) ha un menu che punta su crudi di mare, primi di pesce e carne, pesce fresco e carni alla griglia d'eccellenza. Gli appassionati di vino scelgono dalla ricchissima carta curata da Luis Hajrullai, con tante proposte anche al bicchiere.

La filosofia di Fam: family lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune. Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.

Fam - Desenzano (BS)

www.familylifestyle.it [email protected]

+39 030 9120281 Via Zamboni, 5 25015

Desenzano del Garda (BS)