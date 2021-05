L'aggiustatore. Questi i panni che il noto influencer della politica Matteo Salvini, alias il Chiara Ferragni di Palazzo Madama, ha indossato in vista delle prossime amministrative.

E dato che Roma - un tempo ladrona, adesso invece amicona - è una delle città chiave per decretare la vittoria alle elezioni d'autunno che dovrebbero spianare ulteriormente la strada per l'annunciato trionfo alle politiche, Salvini ha già iniziato la campagna di denigrazione dell'attuale amministrazione comunale guidata da Virginia Raggi.

Naturalmente, da un influencer social non si può pretendere di ascoltare analisi serie sulle ragioni che da decenni affliggono l'amministrazione della capitale, perché i suoi follower non sarebbero in grado di comprenderle, e forse nemmeno lui.

Pertanto, potreste immaginare un Salvini che faccia campagna elettorale prendendo in esame come risolvere la gestione dei servizi in un'area urbana tra le più grandi d'Europa con l'aggravante della più bassa densità abitativa (e conseguenti basse entrate tributarie) ? Figuriamoci. Solo nel porre il problema, l'esercito dei suoi "amici" si squaglierebbe come neve al sole, perché non riuscirebbe neppure a capirne il senso, non essendo in grado di mantenere un livello di attenzione sufficiente per più di pochi secondi.

Quindi, è meglio far vedere che a Roma nelle strade si aprono delle voragini... ma senza aggiungere che ciò accade da sempre anche a Milano, Napoli, Firenze, Cagliari, Palermo... perché nel sottosuolo della capitale, come per l'appunto di molte altre città italiane, è presente un reticolo esteso e denso di cavità sotterranee (cave, catacombe, reti idrauliche, acquedotti, fognature, cunicoli... tutti di interesse archeologico) che a causa di eventi meteorologici o sismici possono dare luogo ai cosiddetti "sinkholes".

Oppure è meglio andare in casa della signora Loredana per farle mostrare una tazza di acqua e curcuma, in modo che sia evidente che a casa sua arriva costantemente dell'acqua sporca, e questo già da anni... salvo poi che l'acqua che fa scorrere aprendo il rubinetto "in diretta" sembra del tutto normale. Che sia intervenuta la Raggi in tempo reale?

Naturalmente, tiene a farci sapere il Salvini influencer, ci penseranno i consiglieri della Lega a risolvere una tale intollerabile situazione, anche se non si capisce se a farlo dovrebbero essere quelli attuali (ma allora perché non hanno già provveduto?) o quelli futuri.

È curioso però come un influencer di tale portata si occupi dei disastri di una città, ignorando quelli di un'intera regione, la Lombardia appunto a guida leghista, con Attilio Fontana, che sulla carta avrebbe dovuto essere un esempio di buona amministrazione per il resto dell'Italia. La pandemia ha portato alla luce tutte le inefficienze, in special modo nel settore della sanità pubblica e soprattutto in occasione della campagna vaccinale che ha proceduto molto a rilento. Adesso la Lombardia è in grado di vaccinare persino cani e gatti se Figliuolo glielo imponesse, ma solo grazie al fatto che invece del sistema di prenotazioni della regione è passata ad utilizzare quello realizzato da Poste Italiane.

E adesso Salvini vuole importare gli standard della gestione amministrativa lombardo-leghista anche a Roma. Tutto considerato è meglio forse tenersi la Raggi.