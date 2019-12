Avere le idee chiare su quali siano le strade possibili per realizzare questo obiettivo, dà immediata serenità che vuol dire già vivere meglio.

In pochi decenni lo scenario in cui viviamo è molto cambiato, perciò conviene tenerne conto, altrimenti c’è il rischio di rinunciare al massimo risultato possibile che farà molto comodo in prospettiva.



1 - La vita media si allunga

Perché questo sia un vantaggio e non una vera condanna, va immaginata oggi come sarà la propria situazione economica dopo la fine dell’età lavorativa (pensione).



2 - Cambia la struttura della famiglia

Perde sempre di più il ruolo di nido protettivo per giovani ed anziani, per cui conviene valutare in prospettiva come creare una rete di relazioni che assicuri protezione od in alternativa una efficiente e tempestiva assistenza socio-sanitaria.



3 - II lavoro non è più certo nè per continuità, nè per redditività

L’autonomia finanziaria durante la propria età produttiva ha molte probabilità di essere altanelante e quindi in alcuni momenti può essere debole per garantire un tenore di vita funzionale a quel momento e, contemporaneamente, accantonare in funzione dell’allungamento della vita.



4 - La qualità della vita ha effetto sulla durata

I ricchi vivono mediamente 7 anni più dei poveri; sicuramente perchè vivono sempre qualitativamente meglio.

Problematiche complesse e dilatate nel tempo che hanno tutte una soluzione di base evidente: servono consapevolezza e nuove entrate.

In genere la gran parte delle persone non si preoccupa troppo di darvi soluzione, spesso per ignoranza vive alla giornata candidandosi a trovarsi spiazzati; altri invece sono consapevoli e disponibili a prendere precauzioni, ma non ne hanno le risorse.

Serve una soluzione che sia alla portata e fattibile per chiunque.

La soluzione esiste; tre sono le strade da percorre contemporaneamente senza fatica, ma con l’obbligo della costanza, giorno dopo giorno, anno dopo anno, facendo leva sul fattore tempo come risorsa gratuita, che molti invece sprecano, secondo la strategia di un granello al giorno, che per quanto insignificante sia crea le condizioni per disporre di una montagna quando se ne avrà bisogno.

E’ una strategia vincente che produce risparmi o reddito per realizzare qualunque progetto di vita:



A - Strategia Fisica

- mantenersi in salute, con una vita sana e dinamica = evitare tutti i costi indotti da malattie e convalescenze, nonostante il Servizio Sanitario Nazionale.





B - Strategia Lavorativa

- alzare le competenze, con la formazione permanente (ovunque ora sono accessibili corsi gratuiti ed a pagamento su qualsiasi cosa e per qualsiasi specializzazione) = avere valore crescente sul mercato del lavoro per avere più reddito e minor rischio di perdita del lavoro.



C - Strategia Reddituale

- agganciare ogni rendita passiva possibile (il web offre già alcune possibilità) = creare, senza costi, un proprio welfare privato che, nel tempo, cresce giorno dopo giorno.

Abbandonare la casualità di una vita non attenta a se stessi, è un grande risultato disponibile subito per chiunque che prenda consapevolezza, passando dal lasciarsi vivere al gestire il proprio percorso di vita.

Anche se sembra una problematica complessa, in realtà è alla portata di chiunque che si voglia bene e veda se stesso come soggetto sociale che per primo ha il dovere di autoproteggersi. Non servono guru (che vi chiedono soldi), ma solo buona volontà, costanza ed il supporto di partner affidabili.





Alex Tei

Contributor per My Private Welfare (myprivatewelfare.com)