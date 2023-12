Annunciati i vincitori dei premi assegnati dai critici di Chicago, i Chicago Film Critics Association Awards.

Quest'anno ben 3 film hanno conquistato il maggior numero di riconoscimenti: Killers of the Flower Moon tra cui miglior film, Oppenheimer tra cui miglior regia e l'apprezzata pellicola di Todd Haynes, May December.

Per la categoria Miglior attrice il premio è stato assegnato ad Emma Stone (Povere Creature!), mentre per il Miglior attore a Paul Giamatti per The Holdovers - Lezioni di vita.