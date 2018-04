A.A.A. Cercasi Amore (Personals). Teatro Porta Portese, dal 10 al 13 maggio 2018

MotusArti presenta in Prima nazionale

A.A.A. Cercasi Amore

(Personals)

Il musical sulle relazioni ai tempi dei Millenials



adattamento italiano

di Alessia Tona, Ilaria Gianani e Gianfranco Vergoni

regia e coreografie

Gianfranco Vergoni

Con Valentina Naselli, Alessia Tona, Roberto Colombo, Luca Notari, Irene Cedroni, Matteo Guma



Teatro Porta Portese

dal 10 al 13 Maggio 2018





A.A.A. Cercasi Amore (Personals) racconta diverse circostanze collegate agli annunci personali per analizzare ed ironizzare sulle dinamiche personali che riguardano l’amore. C’è chi si interroga sulla ragione delle proprie scelte, chi è in procinto di iniziare una relazione decisamente fuori dal comune, chi cerca di riconquistare la persona amata da sempre, chi il coraggio per trovarne una. Spaccati di vita intrisi di comicità, che porteranno personaggi e pubblico, a riflettere sul significato dell’amore.

Lo spettacolo vanta le firme di David Crane, Seth Friedman, Marta Kauffman, William K. Dreskin, Joel Phillip Friedman, Seth Friedman, Alan Menken, Stephen Schwartz, Michael Skloff.

La versione Italiana è di Alessia Tona, Ilaria Gianani e Gianfranco Vergoni. La MotusArti ha ottenuto i diritti ufficiali di traduzione di messa in scena dalla Samuel&French

Gianfranco Vergoni

Gianfranco Vergoni, nato a Perugia, in ventisette anni di teatro ha ballato, cantato e recitato in varie produzioni tra ci: “A CHORUS LINE”, “WEST SIDE STORY”, “TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE”, “CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA” con Raffaele Paganini, “MA PER FORTUNA C’E’ LA MUSICA”, con Johnny Dorelli. Per il teatro ha tradotto e adattato “BULLI E PUPE”, e “NUNSENSE” collaborando a lungo con Saverio Marconi e Fabrizio Angelini, anche come assistente coreografo, aiuto regista o regista collaboratore (“LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI”, “FRANCESCO, IL MUSICAL”, “JESUS CHRIST SUPERSTAR”, “ALADIN”, “W ZORRO!”, e “PIPPI CALZELUNGHE”, con la supervisione di Gigi Proietti).

Ha curato le regie di RENT , regia e coreografie “AL CAVALLINO BIANCO” , le coreografie di “NUOVO CAFE’ CHANTANT”, “COSE DI CASA”, di Paola Tiziana Cruciani, e “L’OPERA DEL MENDICANTE” per la regia di Lucio Dalla. Nella sua carriera scrive recital, monologhi, e una commedia “OPERAZIONE BALENA”. È autore delle commedie musicali: “TRASTEVERINI”, “CONVENTION!”, “HO TANTA VOGLIA DI… 80!”, “E NON FINISCE MICA IL CIELO”, “KM 12” e “FANTASMI A ROMA”, con cui ha ricevuto il Broadway World Award per il miglior testo.

Tra i suo ruoli preferiti: Gedeone in “SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI”; Barnaba in “HELLO, DOLLY!”, a fianco di Loretta Goggi e Paolo Ferrari; Pablo in “CONCHA BONITA” di Alfredo Arias e Nicola Piovani; e, per tre stagioni, Rudi il Piccolo nel fortunatissimo “AL CAVALLINO BIANCO”, nella versione di Gino Landi.





La MotusArti

La MotusArti nasce nel 2008 come compagnia di musical, debuttando con lo spettacolo Jekyll and Hyde nel 2009 per la regia di Alessia Tona. Dopo una lunga pausa comincia a muoversi nel settore della prosa mettendo in scena numerosi testi tra cui: Verità e No di Samuel Krapp, Hedda Gabler di Henrik Ibsen, Il primo Giorno D’estate di Maurizio Canforini. Nel 2016 inizia un percorso didattico, presso la struttura NovaDanza di Roma, aperto alla formazione di giovani nel campo del musical con particolare attenzione alla crescita del singolo allievo per la realizzazione di una propria personalità artistica. Si dedica inoltre all’organizzazione di workshop con ospiti internazionali: nel 2018 organizza la masterclass “acting through song” con la star del West End, Fra Fee. Dal 2015 segue e sostiene il percorso della compagnia Nike Teatro dallo studio alla realizzazione dello spettacolo “Clitennestra, voi la mia coscienza io il vostro grido” che debutta nel 2016 e replica nel 2018 al teatro Tor Bella Monaca (Teatri in Comune).

2009/2010 Jekyll and Hide, Regia Alessia Tona 2016/2017 Verità … e No! Regia Alessia Tona 2016/2018 Clitennestra, voi la mia coscienza io il vostro grido ( Compagnia Nike Teatro) Regia Alessia Tona 2016 Il Primo giorno d’estate, Regia Maurizio Canforini 2017/2018 Hedda Gabler, Regia Alessia Tona 2017 Il dolce inganno dell’amore, Regia Maurizio Canforini

Contatti:

