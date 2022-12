La saggezza e la lungimiranza della mitologia ellenica hanno dagli albori della civiltà umana profuso princìpi e valori, che consentono a tutti gli individui di avere una valida ragione, per la quale vivere ed operare.

Tra le Muse, figlie del dio Apollo, vi era Tersicore, ispiratrice e protettrice della Danza, la quale negli annali lirici dei sommi poeti si è sempre adoperata per promuovere ed insegnare la danza non solo come attività ludico sportiva; ma soprattutto come vera e propria forma d’arte, capace di emozionare e far battere i cuori.

A testimonianza della viva attualità del ballo si svolgerà a cura del “Progetto Tersicoreo” una due giorni di studio (precisamente sabato 17 e domenica 18 dicembre), intitolata “Tersicore in Christmas”, giunta alla sua seconda edizione, nella sala “Condor” di Venetico, che diverrà sede di uno stage ad alto livello nonché a rilevante approfondimento artistico, contraddistinto da momenti di condivisione tra docenti ed allievi provenienti dalle diverse province della Sicilia.

La direzione artistica sarà affidata ai maestri e coreografi Luana Buemi, Elisa Chiofalo, Noemi Giunta e Salvatore De Mariano.

Il progetto nasce per dare vita ad un’iniziativa pedagogica-formativa, inteso come uno stage di danza, eseguito da prestigiosi docenti, quali fra gli altri Simone Nolasco, professionista della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, che terrà lezioni di modern, a cui parallelamente sabato 17 si terrà un convegno promosso da Venusia Grillo dal titolo “La danza come Sistema”. Domenica vi avrà luogo uno spettacolo di danza. “Continua così questa avventura iniziata quasi tre anni fa con l’unione di varie scuole della Sicilia per offrire il meglio anche qui al Sud. – ha chiosato Salvatore De Mariano, istruttore all’associazione sportiva-culturale Dancing Art – Quello, che vogliamo, è costruire un lungo percorso ricco di orme ben definite auspicando che questa iniziativa venga ancora una volta accolta con tanto entusiasmo e le iniziative del Progetto continuino in questo meraviglioso cammino”.