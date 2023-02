Caserta - (Ernesto Genoni) - Ogni nazione ha diritto alle proprie libertà, alle proprie libere politiche di sviluppo.

L' Africa è ricca di per sé e le devono essere garantite tutte le opportunità per poter camminare sulle proprie gambe, senza intercessioni e accordi dei governi con terze parti, sia che siano interne che esterne.

Ogni governo, a costo di qualsiasi sforzo, ha l'obbligo di garantire autonomia produttiva al proprio Paese, evitando abnormi ingressi commerciali di ogni sorta, che lo abbattano economicamente, giorno dopo giorno, fino all'agonia.

"Giù le mani dall'Africa" lo ha detto papa Francesco in queste ore. L'Africa è un continente con popoli di grande intelligenze e cultura e può camminare da sola. Preghiamo tutti per la sua libertà. No ad alcuna forma di sfruttamento e schiavismo.

Ogni nazione garantita, da una politica che punta al bene dei suoi figli, e da un programma di azione adeguato, è benedetta dal proprio Dio.



(foto dal Kenya)