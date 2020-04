Oggi 8 aprile 2020, Giovedì Santo, appuntamento sul Canale YouTube di Luca Lupoli tenore e Olga De Maio soprano con l'esecuzione dell'aria "Dal Tuo Stellato Soglio" dal Mosè in Egitto di Rossini.

Appuntamento che sarà fruibile a partire dlle 12:15 anche dalla Pagina Facebook Pagina Facebook Associazione Culturale Noi per Napoli.

L’Associazione Culturale Noi Per Napoli, con i suoi artisti, vuole condividere e dedicare a tutti coloro che stanno soffrendo per questa terribile pandemia, alle sue vittime, e a chi combatte per sconfiggerla, la solenne e stupenda preghiera "Dal tuo Stellato Soglio", tratta dal Mosè in Egitto di Rossini, un canto rivolto al Creatore perché conduca presto in salvo il suo popolo attraverso le acque tempestose di questo periodo fino alla riva della Speranza!

Gli artisti che partecipano all’iniziativa sono: Olga De Maio soprano, Luca Lupoli tenore, Lucio Lupoli tenore, Gianluca Rovinello arpista, Vittorio Oriani flautista, Nataliya Apoenskaya pianista, con l’introduzione del giornalista Giuseppe Giorgio.

Realizzazione video Ufficiale a cura di DGPhotoArt di Davide Guida.

Progetto artistico e sociale di Associazione Culturale Noi Per Napoli.