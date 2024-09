Hong Kong punta tutto sul martial arts film di Soi Cheang per gli Oscar 2025.

Il film Twilight of the Warriors: Walled In, presentato all'ultimo Festival di Cannes nella sezione speciale Midnight Screenings, è stato selezionato come rappresentante di Hong Kong nella categoria Miglior Film Internazionale. Un'esplosione di arti marziali e adrenalina per conquistare l'Academy.

TRAMA: Hong Kong, anni '80. Un giovane rifugiato, Chan Lok-kwun, si ritrova catapultato nel cuore oscuro della Città Murata di Kowloon. Tra lotte clandestine, tradimenti e un boss del crimine carismatico, Lok-kwun dovrà lottare per la sopravvivenza in un mondo governato da regole spietate.

Lo scorso anno Hong Kong inviò A Light Never Goes Out che fu però squalificato a causa di un conflitto di interessi.