Il brano della band sugli stores digitali e nelle radio.

“Niente” è il secondo singolo della poliedrica band de La Stanza Di Iris, sui principali stores digitali e dal 24 maggio nelle radio in promozione nazionale. Dopo il successo del primo singolo “Ora Qui” che ha raccolto plausi da pubblico e critica, la band continua il suo viaggio nel mondo discografico italiano con un singolo dalle sonorità rock che li ha caratterizzati, anticipando l’album “Presente Anteriore”. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti ricercati e ben strutturati, ricchi di pathos ed enfasi, ma “Niente” rappresenta una spaccatura con i sette brani dell’album, con sonorità completamente diverse, cupo e contemporaneamente arioso. L’interpretazione vocale, estremamente sentita, con una teatralità d’altri tempi, dona una potenza emotiva al tutto evidenziando la particolarità di un progetto artistico destinato a far parlare di sé. Un mix di generi che evidenzia una ricerca stilistica che sembra non avere limiti e confini. Il brano, scritto da Antonio Di Girolamo con alla batteria Fabrizio Federici ed alla voce e synth Valeria Di Domenicantonio, è stato registrato al “Legend Studio” di Roma da Mauro Matteucci e fa parte dell’album “Presente Anteriore” in uscita per la Elevate Records.

“Il singolo rappresenta la sintesi dei concetti affrontati all'interno dell'album. In ogni brano il tema ricorrente è il dualismo tra ciò che si vorrebbe essere o ciò che si vorrebbe avere con ciò che realmente si è o si ha. “Niente” rappresenta la riflessione finale, nella quale il protagonista del testo chiede solo silenzio proprio per cercare di capire chi è e chi ha accanto.” La Stanza Di Iris

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/1z0A3jPf2qtxEimfrTE5FR?si=a0b472a8aff547c9

Storia della band



La Stanza di Iris nasce nel gennaio 2013 da un’idea di Antonio Di Girolamo (chitarra e voce), Valentino Piacentini (batteria)e Valeria Di Domenicantonio (voce e synth). Il progetto si caratterizza per un’insolita formazione a 3 senza la presenza del basso e di base pesca come influenze musicali nel panorama rock/grunge anni ‘90. Dopo intensa attività live e di studio per affinare sempre più il suono viene pubblicato il primo EP interamente autoprodotto su Spotify nel gennaio del 2017 accompagnato dal singolo “Altrove”. Nel gennaio del 2018 La Stanza di Iris partecipa come special guest al concerto del Banco del Mutuo Soccorso al Circolo Colony di Brescia e nello stesso anno suonano insieme ad altri artisti come gli Effemme, Ilenia Volpe ed AmbraMarie. Per la registrazione del nuovo album c’è stato il cambio alla batteria con l’ingresso di Fabrizio Federici. Dopo i singoli di lancio “Ora Qui” e “Niente” la band presto pubblicherà l’album “Presente Anteriore”.

Instagram: https://www.instagram.com/la_stanza_di_iris/

Facebook: https://www.facebook.com/lastanzadiiris

YouTube: https://www.youtube.com/@nellastanzadiiris