L'attività ufficiale (per alcune) delle squadre di Serie A riprende da venerdì 11 agosto con i primi incontri validi per i 32.esimi di Coppa Italia 2023-2024 (in gara secca) che proseguiranno fino al 14 agosto.

Questo il calendario:

venerdì 11 agosto

Frosinone-Pisa – ore 17.45, Canale 20 – Ghersini (arbitro)

Udinese-Catanzaro – ore 18.00, Italia 1 – Minelli

Genoa-Modena – ore 21.00, Canale 20 – Aureliano

Bologna-Cesena – ore 21.15, Italia 1 – Manganiello





sabato 12 agosto

Empoli-Cittadella – ore 17.45, Canale 20 – Frontera

Bari-Parma – ore 18, Italia 1 – Fourneau

Verona-Ascoli – ore 21, Canale 20 – Piccinini

Cagliari-Palermo – ore 21.15, Italia 1 – Marinelli



domenica 13 agosto

Salernitana-Ternana – ore 17.45, Canale 20 – Giua

Cosenza-Sassuolo – ore 18.00, Italia 1 – Collu

Lecce-Como – ore 21.00, Canale 20 – Rutella

Monza-Reggiana – ore 21.15, Italia 1 – Santoro



lunedì 14 agosto

Cremonese-Crotone – ore 17.45, Canale 20 – Zufferli

Sampdoria-Sudtirol – ore 18.00, Italia 1 – Bonacina

Spezia-Venezia – ore 21, Canale 20 – Baroni

Torino-Feralpisalò – ore 21.15, Italia 1 – Tremolada



Le qualificate, agli ottavi, incontreranno, in pratica, le squadre che nella scorsa stagione sono arrivate tra le prime otto nel campionato di Serie A, considerate teste di serie:

Napoli

Lazio

Inter

Milan

Atalanta

Roma

Juventus

Fiorentina

Nel caso le squadre appena elencate dovessero superare tutte il proprio turno di qualificazione, in base al tabellone già predefinito, questi sarebbero gli incroci ai quarti:

Inter-Fiorentina

Milan-Atalanta

Lazio-Roma

Napoli-Juventus



Sempre in base al tebellone, le vincenti degli incontri dei due gruppi di quattro squadre si affronterebbero tra loro anche in semifinale.

La finale di Coppa Italia 2023/24, come sempre, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma e verrà disputata mercoledì 15 maggio 2024.