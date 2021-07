In attesa della benedizione odierna da parte di Mattarella e Draghi, di seguito un riassunto delle dichiarazioni e dei festeggiamenti da parte dei protagonisti della vittoria dell'Italia ad Euro 2020.

Roberto Mancini: “Con la Sampdoria – ricorda - fummo sfortunati, oggi si è chiuso un cerchio. Vincere l’Europeo era una cosa impossibile anche da pensare, i ragazzi sono stati straordinari, non ho parole, è un gruppo meraviglioso. Questa partita per come si era messa era difficilissima, ma l'abbiamo dominata, dispiace per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissimo, siamo felicissimi per tutti gli italiani”.

Giorgio Chiellini: “Abbiamo vinto meritatamente. C'era nell'aria qualcosa di magico e ci meritiamo questo trionfo, come se lo merita tutta l'Italia. Voglio ringraziare tutti i compagni a casa che hanno fatto parte di questo gruppo. Ora godiamocela. Abbiamo sempre giocato a calcio, abbiamo sempre voluto comandare la partita, subendo un solo tiro in porta e abbiamo fatto la storia. E siamo passati da Gigi (Buffon) a Gigio (Donnarumma)”.

Gigio Donnarumma: “E’ una serata incredibile. Se sono il miglior giocatore del torneo è anche grazie a Bonucci e Chiellini. Siamo stati straordinari, siamo felicissimi. Non abbiamo mollato di un centimetro, siamo una squadra fantastica e tutto questo ce lo meritiamo. Quel gol poteva ammazzarci, ma quelli non siamo noi. Noi siamo quelli che non mollano mai”.

Oltre 20 milioni gli italiani incollati agli schermi della tv per seguire la partita dell'Italia... gli altri erano in piazza davanti ai maxischermi. A Roma sono stati allestiti in Piazza del Popolo e in Via dei Fori Imperiali.



Questa la festa degli azzurri sul volo che li ha riportati i Italia:



Ma a Wembley erano presenti anche molti tifosi italiani ad incoraggiare la nazionale. Questa è stata la loro esultanza dopo i calci di rigore:







Crediti immagine: www.facebook.com/FIGC/photos/6030428196998117