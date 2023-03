Lunedì 3 aprile 2023, dalle ore 11:00 alle ore 14:30, si svolgerà a Roma la Riunione Ministeriale sui Balcani Occidentali, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani.

Prenderanno parte il Commissario europeo per il Vicinato e l’Allargamento, Oliver Varhelyi, il Ministro degli Esteri svedese Tobias Billström, in qualità di Presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, e i Ministri degli Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.

L’iniziativa si pone in linea col rinnovato ruolo da protagonista dell’Italia nei Balcani Occidentali e intende favorire il dialogo e la cooperazione regionale, oltre a rilanciare il processo di integrazione europea dei Paesi della regione.

La prima parte dei lavori si svolgerà a Villa Madama e sarà articolata in due segmenti:

“European integration process of Western Balkans: the way forward”,





“EU-Western Balkans: enhancing together our cooperation”.

Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno alla Farnesina con la Conferenza “New vision for the Western Balkans: EU accession and regional security” organizzata dall’Istituto Affari Internazionali e dall’Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa.

In parallelo, si terranno due tavole rotonde a livello di esperti sui temi del cambiamento climatico e conservazione del patrimonio culturale e sull’innovazione tecnologica nel settore agroalimentare.