Governo, le pagelle della Mescolanza: Meloni bene, Salvini sale, Tajani idem...

Carismatica, intraprendente e decisa, ma anche debole e sofferente a causa delle critiche e degli attacchi personali, Così Giorgia Meloni, Prima donna (di destra) a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio.

Possiamo definirla la donna del primato che rimarrà nella storia.

Non occulta la propria femminilità e porta per la prima volta il femminile ai vertici del potere repubblicano. Si sente leggera rispetto al bagaglio del femminismo e non ama la retorica delle quote rosa...