Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino continuano il loro book tour e questa volta hanno presentato il libro- fumetto " L'Uomo Elastico" durante l'evento nazionale "Le Stanze dell'Anima" curato da Deborah Di Bernardo che è andato in scena sabato 4 febbraio 2023 al teatro Arte Vesuvio a Napoli. Il volume ideato da Bellino, sceneggiato da Cossentino, disegnato da Tiziano Riverso ed edito da Antea Edizioni è uno strumento forte contro ogni forma di bullismo, violenza e discriminazione e che porta a conoscenza la sindrome rara, Ehlers- Danlos della quale è affetto Nunzio Bellino, attore e personaggio tv ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane Rai 1 diventato simbolo anti- bullismo per eccellenza e voce per gli invisibili che soffrono di gravi patologie.

Bellino da talentuoso artista durante l'evento sul palco ha recitato con grande carica emotiva e con naturalezza un coinvolgente e intenso monologo sulla diversità tra gli applausi del pubblico visibilmente commosso.

Nascono le stanze dell'anima: ospiteranno i parenti dei malati

Alla "Casa del Sorriso" cinque camere saranno intitolate a giovani che hanno perso la vita, da Ciro Esposito ad Anna Clara Leomporro

Le hanno chiamate stanze dell'anima e prenderanno corpo alla Casa del Sorriso, eccellenza napoletana del sociale immersa nel verde della zona ospedaliera. La struttura gestita dall'associazione Eduardo Vitali ospita parenti di malati oncologici provenienti da ogni parte d'Italia.

Nella giornata mondiale contro il cancro, in una regione come la Campania nella quale secondo l'ultimo report sono registrati 32.500 nuovi tumori all'anno, ha annunciato che cinque delle sue sette camere, avranno un nome e un cognome: Ciro Esposito, Elena Aubry, Anna Clara Leomporro, Riccardo Bochicchio, Simone Aldo Vitale. Ragazzi e ragazze che hanno perso, per motivi diversi, la vita troppo presto.

Musica e monologhi per il lancio dell'iniziativa con premio alla Tgr, da sempre vicina all'associazione. Ma è stato quando sul palco sono saliti i genitori di quei giovani strappati via che si è colto davvero il senso.



“L’evento è stata l’occasione per sensibilizzare nuovi potenziali soci e raccogliere fondi per il mantenimento della struttura, sofferente economicamente, dopo due anni in totale passivo e con la chiusura dovuta alle disposizioni per la pandemia” ha sottolineato il dottor Dario Giani, presidente del direttivo della Casa del Sorriso Napoli.

Ai momenti istituzionali gli interventi del consigliere regionale della Campania Fulvio Frezza, dell’inventore della RunCzech Carlo Capalbo e del virologo Giulio Tarro, si alterneranno le storie dei cinque giovani attraverso la testimonianza delle loro famiglie. Presenti Antonella Leardi mamma di Ciro Esposito, Graziella Viviano per Elena Aubry, Dina Bochicchio madre di Riccardo, Enzo Leomporro padre di Anna Clara e Nicola Vitale per Simone Aldo.

Tra gli ospiti d'onore Antonello Perillo vicedirettore nazionale del TGRRai.

Tutti gli artisti intervenuti sono stati omaggiati di un ricordo della giornata ad opera degli artisti Paola Capriotti, Marco Ferrara e Barbara Malcarne ì” afferma Deborah Di Bernardo, curatrice dell’evento.