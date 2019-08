Giacomo Urtis e Manila Gorio litigano sui social, Chando Erik Luna li denuncia

Giacomo Urtis e Manila Gorio sono in guerra dopo lo scoop lanciato da Dagospia: “Sono sconvolto. L’ex fidanzato di una transessuale e di una star delle telenovelas l’altra notte ha tentato di possedermi fisicamente. Sono riuscito a negarmi ma è stato difficile dirgli di no. Ora sono in uno stato di shock emotivo”.

Chiaro ed esplicito riferimento all'attore e modello spagnolo Chando Erik Luna, ex fidanzato della diva delle telenovelas Grecia Colmenares.

Chando in un'intervista a iGossip.it ha ribadito che con Manila Gorio era tutto finto e ha annunciato: "Dopo che ho annunciato di aver dato mandato al mio avvocato di adire le vie legali contro Manila Gorio e Giacomo Urtis, gli ho inviato un messaggio su WhatsApp mettendolo al corrente dei provvedimenti legali. Lui mi ha risposto con un messaggio in spagnolo in cui ha smentito categoricamente di aver rilasciato quelle dichiarazioni gravissime a Dagospia, sottolineando il fatto di aver parlato con il giornalista solo del suo cambio di look e non di me. Ma quest’altra farsa sta andando avanti sui social! Io però andrò avanti con la giustizia e denuncerò lui per diffamazione e lei perché continua a pubblicare le mie immagini sui suoi social senza la mia autorizzazione. Dopo il mio sfogo social, tanti vip italiani e stranieri, ma anche diversi fan italiani, mi stanno inviando tantissimi messaggi ed email di solidarietà e sostegno".

Ha poi rivelato che non ha più nessun rapporto con Grecia da tanti mesi ormai: "Nessun rapporto ormai da diversi mesi, purtroppo mi dispiace il modo in cui è finita la nostra storia d’amore. Lei vive in Venezuela. Io abito a Zurigo e in California. Ci siamo lasciati per incompatibilità caratteriali… lei ha un carattere molto difficile. Lei vive in un mondo di fantasie. Comunque le auguro di incontrare l’uomo della sua vita".