E' una primavera elettronica piena di artisti e party sempre più scatenati ed importanti quella del Bolgia, top club di Bergamo. Sabato 13 maggio 2023, infatti, a far scatenare il club sull'A4 arriva il top dj producer francese Nico Moreno. Un artista ormai da tutto esaurito nei club e nei festival di tutta Europa.



Nato a Caen, in Francia, quasi 300mila fan su Instagram, Moreno è uno dei produttori simbolo della scena techno rave industrial, ovvero un sound che spinge forte su ritmo ed energia. Inizia a produrre musica già a 20 anni. La sua techno è veloce, le casse sono potenti ed incisive. Fonda etichette, tra le altre Blvckplvgue e Insolent Rave Records. Fioccano i supporti da colleghi come Rebekah o l'italiano Luca Agnelli.



Arriva a pubblicare la sua musica, potentissima e senza fronzoli, su label come Grounded, Blvckplvgue, Raven Sigh, Wrongnotes. Su Beatport, la raccolta "Techno Parade #41" si apre proprio con una sua traccia, "She Is Corrupted", un viaggio techno fatto di energia e melodia. Dopo il Bolgia, dove è sul palco il 13 maggio, tra gli altri, fa scatenare Haoman 17, a Tel Aviv, il 18 maggio 2023. Il suo calendario, per tutta l'estate è un susseguirsi di dj set per festival e top club, in tutta Europa.



Con Moreno in console al Bolgia di Bergamo il 13 maggio durante la stessa notte mette i dischi in Main Room il partenopeo Gianni Di Bernardo, un altro vero talento nostrano della musica techno. Chiudono il cerchio WM, Federico Amoroso, MuDdler, Solid Ravers.



E se nella Garden Room, quindi nel giardino del Bolgia di Bergamo, va in scena il party Groovers, ecco nella Lab Room la festa intitolata Souls, con, al mixer, Kickballas, Pando, Armian, Alec-T b2b Andrea Martino, Mikk Andlow e Powaaa.



Il party che vede protagonista Nico Moreno al Bolgia di Bergamo il 13 maggio 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti recentemente Chris Liebing, Len Fake e molti altri altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODELS, 999999999 e KLANGKUENSTLER.

13/5 Nico Moreno @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni

https://www.bolgia.it/nico-moreno/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino