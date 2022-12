Secondo quanto riferito dal sito WabetaInfo, Meta ha avviato la fase di test per ricercare su WhatsApp per iOS i messaggi per data, un'opzione non ancora offerta, ma molto apprezzata dagli utenti.

Quando sarà disponibile per tutti, la nuova funzione consentirà di filtrare i risultati di ricerca selezionando un singolo giorno o un intervallo di tempo specifico. Risultati che potranno riguardare, oltre che i messaggi, anche foto, video, GIF animate, audio e documenti. Da un campo di ricerca, si potranno digitare le parole chiave desiderate e impostare una data di riferimento.

WhatsApp, di recente, è stato aggiornato con la funzione per chattare con se stessi.