Il Sindaco Pippo Midili e l’Assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone hanno incontrato i gestori dei locali, che si trovano nella zona del Borgo per fornire delle delucidazioni sulle intenzioni dell’Amministrazione per regolamentare al meglio le attività di intrattenimento, che s’intendono promuovere nel periodo estivo nel quartiere sorgente ai piedi del Castello: un confronto produttivo, nel corso del quale è stata ribadita la necessità di operare un’inversione di rotta rispetto al passato per far tornare quell’area attrattiva come un tempo.

I due amministratori hanno ribadito che quel luogo non va considerato una sorta di discoteca; ma deve essere a misura di giovani e famiglie con intrattenimento e attività culturali. Entrambi hanno dato disponibilità ad avviare un nuovo percorso che valorizzi «chi investe nel turismo che rappresenta – hanno detto – la principale risorsa della nostra città e per questo deve essere sfruttata nel modo migliore».

Assicurato il potenziamento dei servizi, sia per quel che concerne i trasporti, che il decoro, attraverso interventi mirati, mentre per quel che concerne la musica sarà disciplinata da una nuova ordinanza, che riguarderà non solo quella zona; ma tutto il territorio.