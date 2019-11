Online su YouTube il video de “LE BAMBOLE DI GIOTTO”, il nuovo singolo de LE CALCIATI, che vede alla regia Laïoung, direttore della fotografia Adolphe Sarr e Editing and EFX Federico Lanzarotta.

A proposito del brano, Le Calciati commentano: "Abbiamo scritto questo brano per raccontare nostre esperienze personali, parlando e romanzando, di fatti avvenuti nella nostra vita, e in quella di molte altre donne, superati e non - continuano - e vogliamo sfatare il concetto donna-oggetto. Rimanendo sempre sul tema della violenza sulle donne, aggiungendo il fattore denaro, che viene usato spesso dall’uomo per comprare il corpo di una donna o per sottometterla psicologicamente in quanto, e purtroppo in alcuni casi, è più debole economicamente."

Nessuno si può arrogare il diritto di essere proprietario di un altro essere umano, o sentirsi superiore in base a ciò che possiede o alla forza fisica. I soldi non sempre fanno vivere una favola, soprattutto se in cambio viene violata la libertà altrui.

LE CALCIATI, Elvira e Mary, sono sorelle unite anche da un rapporto di grande amicizia e dalla passione per la musica. Fin dalla tenera età si dilettano a scrivere e registrare le loro canzoni, immedesimandosi e immaginando di essere parte di un gruppo musicale tutto al femminile. Nella vita sono sempre state paladine dell'onestà, non hanno mai sopportato le ingiustizie e il bullismo e sono sempre intervenute quando è capitato loro di trovarsi in situazioni del genere. Orbitano fin da piccole intorno al mondo dello spettacolo prediligendo però, alla carriera, la famiglia. Oggi che sono mamme tengono a sottolineare l'insegnamento che danno ai loro figli, ovvero i valori fondamentali come il rispetto per qualsiasi tipo di diversità, sesso, colore della pelle e o posizione sociale. Proprio per questo hanno deciso di fare qualcosa che coinvolga la maggior parte dei giovani con questo nuovo progetto musicale, ma non si fermeranno qui!