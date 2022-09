In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi emergono le prime aspettative della critica americana verso le performance femminili che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista.

Tra le potenziali competitors spiccano due nomi: quello di Michelle Williams per l’ultimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, in cui interpreta la madre del regista in un racconto semi-autobiografico sull’origine delle sue ispirazioni, e quello di Jessie Buckley per l’apprezzato Women Talking in cui interpreta la figlia maggiore della matriarca, imprigionata in un matrimonio violento.